Специалист Ключник назвал преимущества госпрограммы долгосрочных сбережений

Эксперт Дмитрий Ключник рассказал в беседе с RT, что выйти на пенсию раньше положенного срока в будущем смогут не только льготные категории работников, но и россияне, которые примут участие в новой государственной программе долгосрочных сбережений.

«С запуском новой государственной программы долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 января 2024 года у россиян появится возможность при необходимости досрочно получать выплаты и выйти на заслуженный отдых, не дожидаясь официального пенсионного возраста. Основное условие — участие в программе не менее 15 лет», — пояснил генеральный директор НПФ «Достойное будущее».

Например, как добавил специалист, если гражданин оформит ПДС в 35 лет и будет регулярно откладывать в течение 15 лет, то уже к 50 годам у него появится право получить свои накопления в виде единовременной или же периодической срочной выплаты.

При этом участник программы может продолжить формировать накопления и уже к моменту официального выхода накопить более солидную пенсию, подчеркнул Ключник.

Эксперт привёл расчёты, в которых 35-летний россиянин гипотетически мог бы перевести в новую программу долгосрочных сбережений накопительную пенсию, например порядка 100 тыс. рублей.

«При этом регулярно откладывать по 3 тыс. рублей в месяц в течение 15 лет. Участник программы задействует стимулирующие меры в виде государственного софинансирования (108 тыс. рублей за три года), а также будет регулярно реинвестировать налоговый вычет, получаемый с его же взносов (13% — в виде 4,6 тыс. рублей в год). Уже к 50 годам участник программы сможет накопить около 1,6 млн рублей и назначить себе ежемесячные пенсионные выплаты в размере 13 тыс. рублей и получать их в течение десяти лет», — рассказал Ключник.

Если же участник программы решит откладывать до момента официального выхода на пенсию — до 65 лет, то его ежемесячная выплата составит 47 тыс. рублей, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Новый механизм планируют запустить уже с 1 января 2024 года.

Предполагается, что за счёт инициативы население получит дополнительную возможность вкладывать деньги и зарабатывать внутри страны, а у государства появится ещё один источник финансирования экономических проектов.

Участие в программе будет добровольным: для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Россияне смогут формировать сбережения самостоятельно за счёт взносов, а первые три года власти будут доплачивать определённую сумму. Деньги будут застрахованы на 2,8 млн рублей, что вдвое больше, чем по банковским вкладам.

