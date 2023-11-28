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Стало известно, какие слова чаще всего употребляют россияне в деловой переписке

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Эксперты проанализировали переписку более 20 тыс. офисных работников в популярных мессенджерах в течение суток и составили список наиболее часто употребляемых слов и выражений.
Стало известно, какие слова чаще всего употребляют россияне в деловой переписке
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на онлайн-сервис Wazzup.

Топ возглавляют приветствия «здравствуйте», «добрый день» и сокращение «добрый» — его использовали в переписке 380 тыс. раз.

«Спасибо» в деловых чатах и почте встретилось 116,5 тыс. раз, а «пожалуйста» — ни разу.

Слово «сроки» в переписке встречалось 31 тыс. раз, при этом 1,5 тыс. раз к нему добавляли «горят», а слово «дедлайн» употребили всего 393 раза.

Также популярными стали слова «деньги» (около 13 тыс. раз) и «оплатите» с его производными (более 55 тыс. раз).

Ранее эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова рассказала о важности соблюдения правил общения в деловой переписке.

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