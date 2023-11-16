Специалист Скуланова посоветовала соблюдать инфостиль в деловой переписке

Эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова рассказала о важности соблюдения правил общения в деловой переписке.

В первую очередь необходимо указывать тему письма, это поможет адресату не упустить из виду важную информацию, поделилась она в разговоре с газетой «Известия».

Тема должна быть максимально информативной, она может содержать данные о событии, времени и месте его проведения.

Кроме того, применение информационного стиля — лучший способ сделать письмо конкретным, понятным, без лишней «воды», подчеркнула Скуланова.

«Во время написания делового письма излагаемая мысль должна быть лаконичной, без отвлечённых абстрактных рассуждений. Это позволит читателю без труда понять, что автор письма имеет в виду», — отметила специалист, посоветовав также избегать в переписке вызывающих раздражение канцеляризмов и штампов.

Ранее карьерный эксперт столичной службы занятости населения Ирина Шогенова перечислила распространённые ошибки и недочёты, которые совершают в деловой переписке.