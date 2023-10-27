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Карьерный консультант Шогенова посоветовала указывать тему в деловых письмах

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Карьерный эксперт столичной службы занятости населения Ирина Шогенова перечислила распространённые ошибки и недочёты, которые совершают в деловой переписке.
Карьерный консультант Шогенова посоветовала указывать тему в деловых письмах
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО она посоветовала всегда формулировать тему письма, так как она «отражает содержание текста и помогает решить, читать его или нет».

Письма без конкретики — ещё одна типичная ошибка делового общения, отметила Шогенова. По её словам, письмо должно иметь чёткую структуру, быть разбито на темы, но при этом в нём не должно содержаться таких слов, как «срочно» или «горит».

Также эксперт посоветовала придерживаться нейтрального стиля в деловой переписке и при этом избегать канцеляризмов и шаблонных фраз, которые делают текст сухим.

«Подбирайте слова и выражения, которые легко читать», — добавила в заключение карьерный эксперт.

Ранее эксперт по профориентации и развитию карьеры Екатерина Боровец порекомендовала задуматься о смене места работы в том случае, если на текущей позиции работодатель не даёт сотруднику расти по карьерной лестнице, а также увеличивать свой заработок.

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