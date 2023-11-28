Адвокат Мамонов напомнил, что с 1 декабря водителей будут штрафовать за летние шины
- РИА Новости
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Он подчеркнул, что ранее требования к колёсам и шинам были достаточно общими.
«Теперь же указанные требования стали более объёмными и конкретизированными», — сказал Мамонов в интервью агентству «Прайм».
Адвокат отметил, что основные изменения коснулись использования шин по сезону.
Также запрещается езда на зимних шинах в летний период.
Ранее руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук заявил о неверности утверждений, согласно которым в морозную погоду шипы на льду всегда бесполезны.