Автоэксперт Пархомчук опроверг утверждения о бесполезности шипов на льду в мороз

Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук заявил о неверности утверждений, согласно которым в морозную погоду шипы на льду всегда бесполезны.

«Да, есть такая теория. Она заключается в том, что при экстремально низких температурах твёрдость льда становится такой, что прокалывающая способность шипа снижается. Однако не так часто мы сталкиваемся с аномально низкими температурами зимой», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если же придётся ехать в сильный мороз по ледяной дороге, то вряд ли водитель станет экстремально разгоняться и тормозить.

Как добавил Пархомчук, шипованные шины показывают эффективное сцепление в разных зимних температурах и условиях.

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