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Дизель-электрическую подводную лодку «Можайск» 28 ноября передадут ВМФ России

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Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636 «Можайск» 28 ноября передадут ВМФ России.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сказано в сообщении, 28 ноября на АО «Адмиралтейские верфи» пройдёт торжественная церемония поднятия Военно-морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке «Можайск» 636 проекта.

21 ноября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%.

Он также сообщил, что уровень оснащения ВМФ современными образцами военной и специальной техники достиг 74%

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