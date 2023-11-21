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Шойгу: доля современной военной и специальной техники в ВМФ России достигла 74%

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Уровень оснащения ВМФ современными образцами военной и специальной техники достиг 74%. Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Шойгу: доля современной военной и специальной техники в ВМФ России достигла 74%
  • РИА Новости

Выступая на коллегии оборонного ведомства, Шойгу подчеркнул, что такие результаты были достигнуты в рамках реализации плана деятельности главного командования ВМФ в 2023 году.

«Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%», — заявил Шойгу.

Ранее глава оборонного ведомства отметил, что корабли России провели более 50 походов для сдерживания НАТО в 2023 году.

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