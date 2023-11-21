Шойгу: доля современной военной и специальной техники в ВМФ России достигла 74%
- РИА Новости
Выступая на коллегии оборонного ведомства, Шойгу подчеркнул, что такие результаты были достигнуты в рамках реализации плана деятельности главного командования ВМФ в 2023 году.
«Реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%», — заявил Шойгу.
Ранее глава оборонного ведомства отметил, что корабли России провели более 50 походов для сдерживания НАТО в 2023 году.