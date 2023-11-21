Шойгу: корабли России провели более 50 походов для сдерживания НАТО в 2023 году

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские корабли провели более 50 походов для сдерживания сил НАТО в 2023 году.

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

«Российские корабли выполняли задачи боевой службы для сдерживания военно-морских сил НАТО в Мировом океане. В 2023 году совершено более 50 походов, пройдено свыше 200 тыс. морских миль», — сказал министр.

Он также добавил, что в рамках учения «Финвал-2023» отработано применение разнородных сил Тихоокеанского флота для защиты акватории Северного морского пути.

Ранее Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%.