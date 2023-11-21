Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%.

Как он сказал на коллегии Министерства обороны России, в боевой состав ВМФ страны уже встали три новейших атомных подводных крейсера из проекта «Борей-А».

«Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — отметил Шойгу.

Вместе с этим он добавил, что с 2018 года Каспийская флотилия пополнилась более чем 130 кораблями.

Ранее глава Минобороны России сообщил, что по сравнению с 2022 годом объёмы поставок беспилотников в российские войска выросли в 16 раз.