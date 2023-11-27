Реабилитолог Смирнова рассказала, как предотвратить рецидив травмы

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту Надежда Смирнова рассказала, как избежать рецидива травмы.

«Если вы начинаете восстанавливаться вместе с программой, которую составляет для вас реабилитолог, а потом решаете самостоятельно повысить нагрузку, начать активные занятия спортом или поиграть в футбол с друзьями во дворе, так как у вас уже «вроде» ничего не болит, то весь процесс реабилитации пойдёт под откос», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, это грозит воспалением сустава, что приведёт к «откату назад». Также человек может вновь столкнуться с травмой, после которой восстанавливался ранее.

Ранее врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» Олег Исаев сообщил, что перелом может не срастаться или срастись неправильно, если наложенный гипс не обеспечил полную фиксацию в месте травмы.