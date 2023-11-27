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Треть россиян назвали себя трудоголиками

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Новое исследование показало, что 29% россиян считают себя трудоголиками.
Треть россиян назвали себя трудоголиками
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и медицинской компании «СберЗдоровье».

Отмечается, что считают себя трудоголиками время от времени 48% опрошенных.

Также стало известно, что 55% опрошенных стараются бороться с трудоголизмом. Нейтрально относятся к трудоголизму 55% респондентов. Негативно реагируют на это качество 25%, а воспринимают положительно — 20%.

Кроме того, как выяснилось, 64% не считают трудоголизм болезнью, но 36% готовы с ними поспорить.

Ранее сообщалось, что исследование показало, что в большинстве российских компаний активно берут на работу выпускников вузов и сотрудников без опыта.

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