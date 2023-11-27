Спасатель Мудров посоветовал лыжникам соблюдать меры предосторожности у водоёмов

Начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мудров рассказал о мерах предосторожности, которые стоит соблюдать лыжникам, катающимся рядом с водоёмами.

«Если человек видит, что лыжи начинают проваливаться и там вода, ему необходимо развернуться в обратном направлении. Если вы гуляете по лесу и перед вами водоём, здесь тоже необходимо двигаться по натоптанной тропе. Если у вас есть рюкзак, его необходимо снять и надеть только на одно плечо, чтобы вы в любой момент могли от него избавиться», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, проверять толщину льда ногой нельзя — лучше использовать, например, лыжную палку.

Как отметил Мудров, при оказании помощи могут помочь любые средства, например шарфы или связанные куртки.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, какие правила стоит соблюдать в период снегопада.