В Госдуму внесли проект о выплате 15 тысяч рублей родителям к учебному году
- РИА Новости
Соответствующий проект размещён в думской электронной базе.
Инициатором подобной меры выступило заксобрание Ленинградской области. Указывается, что данное предложение поможет поддержать российские семьи в процессе сбора детей в школу.
Кроме того, законопроектом предусмотрена ежегодная индексация выплаты, а это сохранит её покупательную способность.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о ежегодной выдаче школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей.