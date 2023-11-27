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В Госдуму внесли проект о выплате 15 тысяч рублей родителям к учебному году

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В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает право родителей на получение ежегодной выплаты в размере 15 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет к началу школьного учебного года.
В Госдуму внесли проект о выплате 15 тысяч рублей родителям к учебному году
  • РИА Новости

Соответствующий проект размещён в думской электронной базе.

Инициатором подобной меры выступило заксобрание Ленинградской области. Указывается, что данное предложение поможет поддержать российские семьи в процессе сбора детей в школу.

Кроме того, законопроектом предусмотрена ежегодная индексация выплаты, а это сохранит её покупательную способность.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о ежегодной выдаче школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей.

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