В Госдуму внесли проект о выплате 15 тысяч рублей родителям к учебному году

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает право родителей на получение ежегодной выплаты в размере 15 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте от 6 до 18 лет к началу школьного учебного года.

РИА Новости

Соответствующий проект размещён в думской электронной базе. Инициатором подобной меры выступило заксобрание Ленинградской области. Указывается, что данное предложение поможет поддержать российские семьи в процессе сбора детей в школу. Кроме того, законопроектом предусмотрена ежегодная индексация выплаты, а это сохранит её покупательную способность. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос о ежегодной выдаче школьного сертификата в размере 20 тыс. рублей.