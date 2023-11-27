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В Новосибирской области вручили награды школьникам за проявленное мужество

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В Новосибирской области наградили школьников, проявивших мужество в экстремальных ситуациях.
В Новосибирской области вручили награды школьникам за проявленное мужество
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Сиб.фм».

В частности, Максим Кащеев и Данил Шибанов из новосибирской школы №11 спасли десятилетнего мальчика из горящей квартиры.

Артём Максимов из берёзовской школы №12 оказал помощь утопающему мужчине, а Дарина Таппо из увальской школы Татарского района спасла при пожаре своих мать, брата и сестру.

Ранее сообщалось, что в Московской области вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» школьникам из Орехово-Зуевского городского округа Александру Самарину и Александру Иванову.

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