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В Подмосковье вручили награды школьникам-героям

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В Московской области вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество» школьникам из Орехово-Зуевского городского округа Александру Самарину и Александру Иванову.
В Подмосковье вручили награды школьникам-героям

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Награды вручала вице-губернатор Ирина Каклюгина. Она отметила храбрость школьников и поблагодарила их родителей за воспитание смелых и порядочных детей.

Самарин в июне спас тонущего человека на озере Голубое, а Иванов — семилетнюю девочку во время пожара в городе Дрезне.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии наградили ученика седьмого класса за спасение тонущего ребёнка.

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