В Подмосковье вручили награды школьникам-героям
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
Награды вручала вице-губернатор Ирина Каклюгина. Она отметила храбрость школьников и поблагодарила их родителей за воспитание смелых и порядочных детей.
Самарин в июне спас тонущего человека на озере Голубое, а Иванов — семилетнюю девочку во время пожара в городе Дрезне.
Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии наградили ученика седьмого класса за спасение тонущего ребёнка.