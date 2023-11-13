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В Карачаево-Черкесии наградили школьника за спасение тонущего ребёнка

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В Карачаево-Черкесии наградили ученика седьмого класса за спасение тонущего ребёнка.
В Карачаево-Черкесии наградили школьника за спасение тонущего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Школьника поздравили глава ведомства Александр Голоколенко и сенатор Совфеда Крым Казаноков. Они вручили мальчику медаль «За проявленное мужество».

Кроме того, Голоколенко вручил ученику благодарственное письмо и берет МЧС.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили девятилетнего Егора Усольцева, который спас двух маленьких детей из реки. Ему подарили велосипед.

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