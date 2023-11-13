В Карачаево-Черкесии наградили школьника за спасение тонущего ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Школьника поздравили глава ведомства Александр Голоколенко и сенатор Совфеда Крым Казаноков. Они вручили мальчику медаль «За проявленное мужество».
Кроме того, Голоколенко вручил ученику благодарственное письмо и берет МЧС.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили девятилетнего Егора Усольцева, который спас двух маленьких детей из реки. Ему подарили велосипед.