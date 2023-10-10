В Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей
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Об этом сообщает ОТР.
По имеющимся данным, брат и сестра четырёх и пяти лет играли на площадке и решили помыть руки. Они поскользнулись на крутом склоне и упали в реку.
На крик прибежал Егор, который быстро вытащил девочку, находившуюся рядом с берегом. За её братом ему пришлось плыть. На помощь пришли и взрослые.
МЧС планирует представить Усольцева к ведомственной награде.
Ранее сообщалось, что потушившую лесной пожар школьницу из Ямало-Ненецкого автономного округа наградят медалью «За мужество и самоотверженность».