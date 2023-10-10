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В Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей

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В Алтайском крае наградили девятилетнего Егора Усольцева, который спас двух маленьких детей из реки. Ему подарили велосипед.
В Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

По имеющимся данным, брат и сестра четырёх и пяти лет играли на площадке и решили помыть руки. Они поскользнулись на крутом склоне и упали в реку.

На крик прибежал Егор, который быстро вытащил девочку, находившуюся рядом с берегом. За её братом ему пришлось плыть. На помощь пришли и взрослые.

МЧС планирует представить Усольцева к ведомственной награде.

Ранее сообщалось, что потушившую лесной пожар школьницу из Ямало-Ненецкого автономного округа наградят медалью «За мужество и самоотверженность».

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