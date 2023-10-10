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Школьницу из ЯНАО наградят медалью «За мужество и самоотверженность»

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Потушившую лесной пожар школьницу из Ямало-Ненецкого автономного округа наградят медалью «За мужество и самоотверженность».
Школьницу из ЯНАО наградят медалью «За мужество и самоотверженность»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на департамент образования ЯНАО.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в августе 2023 года. Ученица 11 класса посёлка Приозёрный, обнаружив лесной пожар, сообщила об этом в администрацию и до приезда пожарных сама подручными средствами тушила огонь, не допуская его дальнейшего распространения.

Медалью «За мужество и самоотверженность» школьница награждена по распоряжению губернатора региона.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной.

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