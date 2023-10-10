Школьницу из ЯНАО наградят медалью «За мужество и самоотверженность»
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на департамент образования ЯНАО.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл в августе 2023 года. Ученица 11 класса посёлка Приозёрный, обнаружив лесной пожар, сообщила об этом в администрацию и до приезда пожарных сама подручными средствами тушила огонь, не допуская его дальнейшего распространения.
Медалью «За мужество и самоотверженность» школьница награждена по распоряжению губернатора региона.
Ранее сообщалось, что в Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение тонущей беременной.