В Самарской области открыли новую школу на 450 мест
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Очень рад, что имею возможность сегодня лично поздравить вас с новой долгожданной школой. Много было разговоров, но мы это сделали», — заявил глава региона.
По его словам, строительство школ в области будет продолжено.
Также стало известно, что школу открыли в Липецке, передаёт ОТР. На четырёх этажах, помимо классов, предусмотрен центр детских инициатив, медиацентр и свободные холлы для работы с ноутбуками. Кроме того, имеется лекторий и творческая лаборатория.
Работы прошли в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».
Ранее сообщалось, что в трёх школах Владивостока ФОКи откроются до конца этого года.