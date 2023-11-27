В Самарской области открыли новую школу на 450 мест

В селе Тимофеевка Самарской области открыли новую школу, рассчитанную на 450 мест. Церемонию посетил губернатор Дмитрий Азаров.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Очень рад, что имею возможность сегодня лично поздравить вас с новой долгожданной школой. Много было разговоров, но мы это сделали», — заявил глава региона.

По его словам, строительство школ в области будет продолжено.

Также стало известно, что школу открыли в Липецке, передаёт ОТР. На четырёх этажах, помимо классов, предусмотрен центр детских инициатив, медиацентр и свободные холлы для работы с ноутбуками. Кроме того, имеется лекторий и творческая лаборатория.

Работы прошли в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».

Ранее сообщалось, что в трёх школах Владивостока ФОКи откроются до конца этого года.