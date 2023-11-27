В трёх школах Владивостока ФОКи откроются до конца этого года

В трёх школах Владивостока до конца текущего года откроются физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).

Об этом стало известно в ходе встречи, которую провёл мэр города Константин Шестаков с руководителями спортивных федераций во Владивостоке, пишет vostokmedia.com.

До конца года ФОКи откроются в трёх школах краевого центра: №56 в Первореченском районе, №78 в Ленинском и №70 в посёлке Трудовое.

Глава города отметил, что строительство идёт активно. По его словам, новые «объекты дадут больше возможностей городу для проведения спортивных мероприятий».

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в двух поселениях Новой Москвы в течение пяти лет возведут два новых физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами и тренажёрными залами.