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Юрист Соловьёв рассказал о действиях при опоздании на работу из-за снегопада

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что делать в случае опоздания на работу из-за снегопада.
Юрист Соловьёв рассказал о действиях при опоздании на работу из-за снегопада
  • Gettyimages.ru

«Вины работника в совершении дисциплинарного проступка в этом случае нет, потому что снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, причинно-следственных связей нет. Но если вы понимаете, что опаздываете на работу из-за непогоды, то лучше позвонить и предупредить об этом руководство», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Соловьёв также посоветовал фиксировать на камеру свой путь до работы, чтобы доказать свою невиновность. Также рекомендуется сделать скриншоты прогноза погоды, различных предупреждений.

По словам эксперта, в будущем это может стать доказательством при обжаловании выговора.

«При разбирательствах можно также запросить справку из регионального метеорологического центра, справку из транспортного предприятия с трекером автобуса. Ваш звонок руководству тоже будет доказательством в суде», — добавил Соловьёв.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал, какие правила стоит соблюдать в период снегопада.

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