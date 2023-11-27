В Оренбурге объявили лучших учителей 2023 года

В Оренбурге объявили результаты конкурса «Лучший учитель города» за 2023 год.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.

Победителями стали учитель начальных классов гимназии №6 Надежда Березина, учитель химии лицея №5 Ольга Спасенкова, учитель русского языка и литературы школы №85 Марина Хомякова и учитель русского языка и литературы школы №71 Наталья Ященко.

Педагогам вручат премию в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».