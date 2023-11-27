RT в Telegram
Подпишись

В Оренбурге объявили лучших учителей 2023 года

Короткая ссылка
В Оренбурге объявили результаты конкурса «Лучший учитель города» за 2023 год.
В Оренбурге объявили лучших учителей 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на городскую администрацию.

Победителями стали учитель начальных классов гимназии №6 Надежда Березина, учитель химии лицея №5 Ольга Спасенкова, учитель русского языка и литературы школы №85 Марина Хомякова и учитель русского языка и литературы школы №71 Наталья Ященко.

Педагогам вручат премию в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить