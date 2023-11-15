Школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столичных школьников на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Победу одержали 30 учащихся, призёрами стали ещё 107.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса — «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, её традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», — отметил мэр.

Он также выразил благодарность педагогам за отличную подготовку школьников.

Финал конкурса проходил в Артеке. Дети должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.