Школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена»
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса — «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, её традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», — отметил мэр.
Он также выразил благодарность педагогам за отличную подготовку школьников.
Финал конкурса проходил в Артеке. Дети должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки, передаёт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.