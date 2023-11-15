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Школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столичных школьников на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Победу одержали 30 учащихся, призёрами стали ещё 107.
Школьники из Москвы вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Ребята соревновались с полутора тысячами старшеклассников со всей страны. Тема конкурса — «Горжусь Россией». Участники изучали историю страны, её традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», — отметил мэр.

Он также выразил благодарность педагогам за отличную подготовку школьников.

Финал конкурса проходил в Артеке. Дети должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году.

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