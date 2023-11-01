На программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Образование Подмосковья» — одна из самых крупных госпрограмм. Объём средств на её трёхлетнее финансирование составляет 570 млрд рублей.
В бюджете также заложены меры соцподдержки отдельных категорий граждан — единовременные выплаты выпускникам колледжей и институтов при трудоустройстве на педагогические должности, единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населённые пункты, и другие выплаты.
В 2024 году на вознаграждение победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников направят 224 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы.