На программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей

На государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году. Реализация проекта позволит обновить 45 школ и 20 детских садов в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Образование Подмосковья» — одна из самых крупных госпрограмм. Объём средств на её трёхлетнее финансирование составляет 570 млрд рублей.

В бюджете также заложены меры соцподдержки отдельных категорий граждан — единовременные выплаты выпускникам колледжей и институтов при трудоустройстве на педагогические должности, единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населённые пункты, и другие выплаты.

В 2024 году на вознаграждение победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников направят 224 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы.