RT в Telegram
Подпишись

На программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей

Короткая ссылка
На государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году. Реализация проекта позволит обновить 45 школ и 20 детских садов в регионе.
На программу «Образование Подмосковья» направят более 190 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Образование Подмосковья» — одна из самых крупных госпрограмм. Объём средств на её трёхлетнее финансирование составляет 570 млрд рублей.

В бюджете также заложены меры соцподдержки отдельных категорий граждан — единовременные выплаты выпускникам колледжей и институтов при трудоустройстве на педагогические должности, единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим на работу в сельские населённые пункты, и другие выплаты.

В 2024 году на вознаграждение победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников направят 224 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить