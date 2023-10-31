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В Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на закупку лабораторного и экспериментального оборудования в школы города из местного бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей.
В Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой», — сказал Беглов.

Он также отметил, что в колледжах Петербурга создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям «Машиностроение», «Беспилотные летательные аппараты», «Судостроение», «Электроника и системы связи», «Промышленные и инженерные технологии».

Ранее сообщалось, что на строительство детсадов и школ в Подмосковье направят 50 млрд рублей.

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