В Петербурге направят 1,5 млрд рублей на закупку научного оборудования в школы
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Об этом сообщает «МК в Питере».
«Прорывные инженеры и конструкторы, талантливые технические специалисты и высококвалифицированные рабочие кадры начинают формироваться уже за школьной партой», — сказал Беглов.
Он также отметил, что в колледжах Петербурга создаются современные лаборатории и мастерские по направлениям «Машиностроение», «Беспилотные летательные аппараты», «Судостроение», «Электроника и системы связи», «Промышленные и инженерные технологии».
Ранее сообщалось, что на строительство детсадов и школ в Подмосковье направят 50 млрд рублей.