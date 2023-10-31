RT в Telegram
Подпишись

На строительство детсадов и школ в Подмосковье направят 50 миллиардов рублей

Короткая ссылка
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что в 2024 году на строительство детских садов и школ в регионе направят более 50 млрд рублей.
На строительство детсадов и школ в Подмосковье направят 50 миллиардов рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает телеканал «360».

«В проекте бюджета региона на 2024 год на строительство школ мы предусмотрели более 47 млрд рублей и ещё порядка 7,5 млрд рублей — на возведение детских садов», — сказал Брынцалов.

Также он отметил, что работы находятся под контролем Мособлдумы.

Ранее НСН сообщало, что в Москве планируют построить более 60 учебных заведений в 2024—2026 годах в рамках адресной инвестиционной программы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить