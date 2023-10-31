На строительство детсадов и школ в Подмосковье направят 50 миллиардов рублей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В проекте бюджета региона на 2024 год на строительство школ мы предусмотрели более 47 млрд рублей и ещё порядка 7,5 млрд рублей — на возведение детских садов», — сказал Брынцалов.
Также он отметил, что работы находятся под контролем Мособлдумы.
Ранее НСН сообщало, что в Москве планируют построить более 60 учебных заведений в 2024—2026 годах в рамках адресной инвестиционной программы.