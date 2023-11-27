Специалист Лоикова высказалась о росте спроса на многозадачных сотрудников

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова прокомментировала сообщения о росте спроса на многозадачных сотрудников в отечественных компаниях.

«Очень важно сохранить то количество людей, которые эффективно работают», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

В качестве одного из примеров эксперт привела продажи и маркетинг, когда один специалист может отвечать за оба направления.

«Одно дело платить две зарплаты и налоги, другое — одну плюс налоги, но привязанную, например, к KPI. Стал заметным спрос на бонусную часть, дополнительную финансовую мотивацию. Она привязывается к конкретным весомым достижениям», — отметила Лоикова.

По её словам, компаниям важен результат, за который они готовы платить достойно.

Ранее сообщалось, что компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач.