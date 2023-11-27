Специалист Лоикова высказалась о росте спроса на многозадачных сотрудников
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«Очень важно сохранить то количество людей, которые эффективно работают», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
В качестве одного из примеров эксперт привела продажи и маркетинг, когда один специалист может отвечать за оба направления.
«Одно дело платить две зарплаты и налоги, другое — одну плюс налоги, но привязанную, например, к KPI. Стал заметным спрос на бонусную часть, дополнительную финансовую мотивацию. Она привязывается к конкретным весомым достижениям», — отметила Лоикова.
По её словам, компаниям важен результат, за который они готовы платить достойно.
Ранее сообщалось, что компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач.