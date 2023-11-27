RT в Telegram
Подпишись

Специалист Лоикова высказалась о росте спроса на многозадачных сотрудников

Короткая ссылка
Независимый HR-специалист Зулия Лоикова прокомментировала сообщения о росте спроса на многозадачных сотрудников в отечественных компаниях.
Специалист Лоикова высказалась о росте спроса на многозадачных сотрудников
  • Gettyimages.ru

«Очень важно сохранить то количество людей, которые эффективно работают», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

В качестве одного из примеров эксперт привела продажи и маркетинг, когда один специалист может отвечать за оба направления.

«Одно дело платить две зарплаты и налоги, другое — одну плюс налоги, но привязанную, например, к KPI. Стал заметным спрос на бонусную часть, дополнительную финансовую мотивацию. Она привязывается к конкретным весомым достижениям», — отметила Лоикова.

По её словам, компаниям важен результат, за который они готовы платить достойно.

Ранее сообщалось, что компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить