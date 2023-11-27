РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью
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Отмечается, что в текущем году было опубликовано около 368 тыс. вакансий с упоминанием навыка многозадачности.
В исследовании утверждается, что спрос на таких специалистов за январь — сентябрь 2023 года вырос на 181% по сравнению с данными 2021 года.
Ранее исследование показало, что в России большинство компаний в течение текущего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания планирует это сделать в ближайшее время.