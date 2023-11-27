RT в Telegram
Подпишись

РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью

Короткая ссылка
Компании в России стали чаще подбирать сотрудников, которые могут выполнять несколько задач. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice и рекрутинговой платформы HeadHunter.
РБК: компании в России стали чаще искать работников с многозадачностью
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отмечается, что в текущем году было опубликовано около 368 тыс. вакансий с упоминанием навыка многозадачности. 

В исследовании утверждается, что спрос на таких специалистов за январь — сентябрь 2023 года вырос на 181% по сравнению с данными 2021 года.

Ранее исследование показало, что в России большинство компаний в течение текущего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания планирует это сделать в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить