Скончалась женщина, на которую напали с ножом в магазине в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.
Инцидент произошёл 9 ноября 2023 года. Мужчина напал на женщину из ревности.
Как отметили в ведомстве, в связи со смертью потерпевшей действия обвиняемого будут переквалифицированы с «покушения на убийство» на «убийство».
Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.
Ранее сообщалось, что в Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой медицинской помощи.