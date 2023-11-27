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Скончалась женщина, на которую напали с ножом в магазине в Челябинске

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В Челябинске скончалась женщина, на которую сожитель напал с ножом в одном из магазинов сети супермаркетов.
Скончалась женщина, на которую напали с ножом в магазине в Челябинске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

Инцидент произошёл 9 ноября 2023 года. Мужчина напал на женщину из ревности.

Как отметили в ведомстве, в связи со смертью потерпевшей действия обвиняемого будут переквалифицированы с «покушения на убийство» на «убийство».

Расследование уголовного дела находится на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что в Челябинске родственники пациента подрались с медиками скорой медицинской помощи.

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