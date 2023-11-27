Суд приостановил работу столовой в Петербурге из-за отравления 49 человек

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил приостановить на 45 суток работу столовой при архитектурно-строительном университете, где отравились не менее 49 человек, говорится в сообщении в объединённой пресс-службе судов города.

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Указывается, что ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» был таким образом наказан за правонарушение по ст. 6.6 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). «Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток (исчислять с 20 ноября 2023 года)», — сообщили в пресс-службе. Ранее в Уфе 12 учащихся музыкальной школы отравились после обеда в столовой учреждения.