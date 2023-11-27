Суд приостановил работу столовой в Петербурге из-за отравления 49 человек
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Указывается, что ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» был таким образом наказан за правонарушение по ст. 6.6 КоАП России (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток (исчислять с 20 ноября 2023 года)», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в Уфе 12 учащихся музыкальной школы отравились после обеда в столовой учреждения.