Жительницу Запорожской области задержали за попытку подрыва военного грузовика

Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.

«Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительницу Самары задержали по подозрению в госизмене за склонение участников спецоперации на Украине перейти на сторону ВСУ, возбуждено уголовное дело.

Также уголовное дело возбудили в отношении жительницы Волгограда за оправдание деятельности батальона «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.