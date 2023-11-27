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Закон о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ внесли в Госдуму

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Законопроект, предусматривающий продление дачной амнистии для построенных до 2004 года и относящихся к имуществу общего пользования СНТ зданий и сооружений, внесли на рассмотрение в Государственную думу.
Закон о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ внесли в Госдуму
  • РИА Новости

Как следует из текста, опубликованного в думской электронной базе документа, срок упрощённого порядка регистрации имущества предлагается продлить до 1 марта 2031 года.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, говоря о продлении дачной амнистии в личном Telegram-канале, отметил, что в настоящее время подобные постройки можно поставить на кадастровый учёт с последующей государственной регистрацией прав в упрощённом порядке.

При этом Турчак обратил внимание, что указанный порядок возможен лишь до 1 января 2024 года.

Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский анонсировал поправки в законодательство, касающиеся гаражной амнистии.

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