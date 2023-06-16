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Глава Росреестра Скуфинский анонсировал поправки в закон о гаражной амнистии

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Руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что в настоящее время готовятся поправки в законодательство, касающиеся гаражной амнистии.
Глава Росреестра Скуфинский анонсировал поправки в закон о гаражной амнистии
  • РИА Новости

По гаражной амнистии оформлено уже 111 тыс. земельных участков и около 60 тыс. гаражей, рассказал он «Российской газете».

В соответствии с новыми поправками гараж можно будет оформить в упрощённом порядке при наличии межевого плана на территорию.

Также будет учтена возможность оформления по гаражной амнистии гаражей, которые в советское время предоставляли в полосах отвода железных дорог.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.

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