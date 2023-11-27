RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: в России расширят лимиты по льготной ипотеке

Короткая ссылка
Власти готовят постановление об увеличении лимита выдач льготной ипотеки.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин России.

По данным ведомства, дополнительное финансирование необходимо из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 13% и роста спроса на госпрограммы.

Отмечается, что в августе-сентябре в период резкого поднятия ключевой ставки на льготную ипотеку был ажиотажный спрос. В результате этого лимиты у банков начали тратиться в более быстром темпе.

В газете добавили, что банки могут продолжать выдавать льготные ипотеки даже когда лимиты закончатся, однако такой подход несёт риски для доходности банка. В связи с этим некоторые кредитные организации могут на время приостановить выдачи по госпрограммам.

Ранее стало известно, что ЦБ может получить право вводить количественные ограничения по ипотеке.

Также сообщалось, что минимальные ставки по ипотеке в ряде банков приблизились к 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить