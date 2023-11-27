«Известия»: средний возраст автомобилей в России увеличился до 12—15 лет

Средний возраст автомобиля в России достиг 12—15 лет.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей сети станций техобслуживания.

Так, глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев выразил мнение, что средний возраст автомобилей в России достиг 12,4 лет. Это, по его словам, почти на полтора года больше, чем в 2022-м.

При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», средний возраст автомобиля в России в 2023 году достиг почти 15 лет.

«Сейчас мы видим, что клиент становится бережливей, стремится продлить жизнь своего авто, поскольку не знает, на что он сможет заменить машину завтра», — сказала директор сети СТО Fit Service Татьяна Овчинникова.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин дал советы по покупке машины в кредит.

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