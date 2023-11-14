Автоэксперт Сажин дал советы по покупке машины в кредит

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как приобрести машину в кредит. По его словам, лучше всего сначала обратиться в банк без посредника и уже потом с полученными средствами прийти в салон.

«Так можно зафиксировать стоимость автомобиля и уже с готовым кредитным предложением прийти в автосалон и купить машину», — заявил Сажин в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, таким образом автолюбитель избежит оплаты некоторых дополнительных услуг, предлагаемых в салоне.

Как считает эксперт, важно изучать кредитные условия, и если есть возможность, лучше быстро погасить кредит.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, какая коробка передач (КП) считается наиболее надёжной в случае покупки автомобиля с пробегом.