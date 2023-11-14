Автоэксперт Рузанов рассказал о различии КП при выборе автомобиля с пробегом
Из всех имеющихся типов трансмиссий коробка «робот» — сложный и дорогой агрегат, крайне требовательный к стилю вождения, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
Он предупредил, что если прежний владелец предпочитал спортивный стиль езды в условиях города, то проблем с коробкой не избежать, особенно при пробеге, превышающем 100 тыс. км.
Вариатор также требует бережного отношения. Обслуживать его лучше после каждых 40—50 тыс. км пробега, менять масло и чистить фильтр, отметил Рузанов. По его словам, после 100 тыс. км пробега на вариаторе часто требуется замена цепи или ремня.
Самый распространённый тип трансмиссии — гидромеханический автомат (АКПП) — наиболее экономичен в обслуживании, добавил Рузанов.
Механическая КПП позволяет сэкономить на топливе и трансмиссионном масле. Из минусов — неудобство вождения в городских условиях, заключил автоэксперт.
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