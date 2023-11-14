RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Рузанов рассказал о различии КП при выборе автомобиля с пробегом

Короткая ссылка
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал, какая коробка передач (КП) считается наиболее надёжной в случае покупки автомобиля с пробегом.

Из всех имеющихся типов трансмиссий коробка «робот» — сложный и дорогой агрегат, крайне требовательный к стилю вождения, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Он предупредил, что если прежний владелец предпочитал спортивный стиль езды в условиях города, то проблем с коробкой не избежать, особенно при пробеге, превышающем 100 тыс. км.

Вариатор также требует бережного отношения. Обслуживать его лучше после каждых 40—50 тыс. км пробега, менять масло и чистить фильтр, отметил Рузанов. По его словам, после 100 тыс. км пробега на вариаторе часто требуется замена цепи или ремня.

Самый распространённый тип трансмиссии — гидромеханический автомат (АКПП) — наиболее экономичен в обслуживании, добавил Рузанов.

Механическая КПП позволяет сэкономить на топливе и трансмиссионном масле. Из минусов — неудобство вождения в городских условиях, заключил автоэксперт.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить