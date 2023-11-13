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Автоэксперт Чернов рассказал о новой мошеннической схеме при покупке машины

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Эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов предупредил о новой мошеннической схеме, когда мошенники, предлагающие привезти машину на заказ, требуют предоплаты.
Автоэксперт Чернов рассказал о новой мошеннической схеме при покупке машины
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Чернов пояснил, что злоумышленники просят оплатить стоимость авто полностью или внести задаток.

«У таких мошенников очень хорошо развита социальная инженерия, они действуют по особым скриптам и протоколам. То есть они в курсе, как «разводить» других людей», — заявил он.

По его словам, обезопасить себя очень тяжело, поскольку всё делается дистанционно.

Как добавил Чернов, мошенники могут действовать под именем известных фирм и дилеров.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что каршеринг и беспилотные машины меняют жизнь в лучшую сторону, но не смогут заменить личные машины.

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