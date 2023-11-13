Автоэксперт Чернов рассказал о новой мошеннической схеме при покупке машины
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В беседе с «Газетой.Ru» Чернов пояснил, что злоумышленники просят оплатить стоимость авто полностью или внести задаток.
«У таких мошенников очень хорошо развита социальная инженерия, они действуют по особым скриптам и протоколам. То есть они в курсе, как «разводить» других людей», — заявил он.
По его словам, обезопасить себя очень тяжело, поскольку всё делается дистанционно.
Как добавил Чернов, мошенники могут действовать под именем известных фирм и дилеров.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что каршеринг и беспилотные машины меняют жизнь в лучшую сторону, но не смогут заменить личные машины.