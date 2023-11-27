РИА Новости: жители Чукотки, ЯНАО и Колымы быстрее других могут накопить миллион

Жители Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области быстрее других могут накопить 1 млн рублей, откладывая 10% от медианной зарплаты.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Так, по данным агентства, жителям Чукотки для накопления 1 млн рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца.

Для ЯНАО и Магаданской области — 5 лет 11 месяцев и 6 лет 1 месяц соответственно.

По данным исследования, в конце рейтинга оказались Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия.

При этом отмечается, что Москва заняла в рейтинге четвёртую строчку. Средний житель столицы может накопить 1 млн рублей за 6 лет и 5 месяцев.

Ранее сообщалось, что в России 50% компаний запланировали повысить зарплаты работникам.

Также в ЦБ России заявили, что годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов.