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ЦБ России: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов

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В большинстве регионов в октябре ускорилась годовая инфляция, заявили в ЦБ России.
ЦБ России: годовая инфляция ускорилась в большинстве регионов
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

«Основным фактором ускорения инфляции стал высокий потребительский спрос, который позволяет продавцам постепенно переносить возросшие издержки в цены», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что цены на товары в годовом выражении ускорили рост практически во всех регионах.

В ноябре инфляционные ожидания россиян достигли 12,2%. Об этом говорится в результатах исследования «инФОМ», которое было проведено по заказу ЦБ.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, этот уровень нельзя назвать безобидным.

По оценкам регулятора, инфляция постепенно начнёт снижаться весной 2024 года.

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