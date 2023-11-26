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В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды

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Занятия в школах и детских садах Анапы в понедельник, 27 ноября, отменены из-за непогоды.
В Анапе отменили занятия в школах и детских садах из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом сообщили в администрации города.

«В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днём для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в связи с погодными условиями 27 ноября в Крыму объявлено выходным днём.

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