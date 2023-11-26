В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное УМВД.
«В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Ещё один человек получил травмы.
Ранее из-за ДТП в Чебулинском округе Кемеровской области скончались два человека.
Также два человека погибли в результате столкновения трёх машин на 336-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Шубёнка в Алтайском крае.