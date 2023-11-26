В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области.

Об этом сообщает региональное УМВД.

«В результате происшествия погибли три пассажира автомобиля Volkswagen Polo: женщина и двое несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ещё один человек получил травмы.

Ранее из-за ДТП в Чебулинском округе Кемеровской области скончались два человека.

Также два человека погибли в результате столкновения трёх машин на 336-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Шубёнка в Алтайском крае.