МВД: два человека погибли из-за столкновения трёх машин в Алтайском крае
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Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.
Как передаёт РИА Новости, водитель ГАЗ Next выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением неизвестного водителя (личность водителя и марка устанавливаются) с последующим его возгоранием.
После этого произошло столкновение ГАЗ Next с автомобилем Škoda.
«Погибших двое. Водитель в газели 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел», — сказано в заявлении.
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