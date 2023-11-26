МВД: два человека погибли из-за столкновения трёх машин в Алтайском крае

Два человека погибли в результате столкновения трёх машин на 336-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Шубёнка в Алтайском крае.

Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.

Как передаёт РИА Новости, водитель ГАЗ Next выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем под управлением неизвестного водителя (личность водителя и марка устанавливаются) с последующим его возгоранием.

После этого произошло столкновение ГАЗ Next с автомобилем Škoda.

«Погибших двое. Водитель в газели 1978 года рождения, водитель грузовика сгорел», — сказано в заявлении.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Кавказ» в Ингушетии пострадали трое взрослых и пятеро детей.

25 ноября в Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.