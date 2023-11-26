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В ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии пострадало восемь человек

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В результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Кавказ» в Ингушетии пострадали трое взрослых и пятеро детей, сообщило МВД по Ингушетии.
В ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии пострадало восемь человек

По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:30 мск на 574 км автодороги.

«Водитель автомашины «Нива-2121», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21115», — написало министерство в Telegram-канале.

Водителя «ВАЗа» и семерых пассажиров госпитализировали, правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля в Саратовской области.

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