В ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии пострадало восемь человек
По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:30 мск на 574 км автодороги.
«Водитель автомашины «Нива-2121», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21115», — написало министерство в Telegram-канале.
Водителя «ВАЗа» и семерых пассажиров госпитализировали, правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля в Саратовской области.