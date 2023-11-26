В ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии пострадало восемь человек

В результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Кавказ» в Ингушетии пострадали трое взрослых и пятеро детей, сообщило МВД по Ингушетии.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:30 мск на 574 км автодороги. «Водитель автомашины «Нива-2121», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21115», — написало министерство в Telegram-канале. Водителя «ВАЗа» и семерых пассажиров госпитализировали, правоохранители проводят проверку. Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения двух грузовиков и легкового автомобиля в Саратовской области.