В Башкирии возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку

В Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, дело возбудили в отношении 41-летней местной жительницы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.

Отмечается, что женщина управляла транспортным средством, будучи лишённой водительских прав.

Кроме того, следователи возбудили дело о халатности.

«Указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами... по обеспечению безопасного проезда через реку», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщина и двое детей погибли в результате падения автомобиля с моста в реку.