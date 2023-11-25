В Башкирии возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, дело возбудили в отношении 41-летней местной жительницы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.
Отмечается, что женщина управляла транспортным средством, будучи лишённой водительских прав.
Кроме того, следователи возбудили дело о халатности.
«Указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами... по обеспечению безопасного проезда через реку», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что в Башкирии женщина и двое детей погибли в результате падения автомобиля с моста в реку.