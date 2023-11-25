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В Башкирии возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку

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В Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.
В Башкирии возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, дело возбудили в отношении 41-летней местной жительницы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.

Отмечается, что женщина управляла транспортным средством, будучи лишённой водительских прав.

Кроме того, следователи возбудили дело о халатности.

«Указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами... по обеспечению безопасного проезда через реку», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что в Башкирии женщина и двое детей погибли в результате падения автомобиля с моста в реку.

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