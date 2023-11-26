Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Кузбассе

Из-за ДТП в Чебулинском округе Кемеровской области скончались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что водитель Audi 100 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Scania, который двигался в попутном направлении и снизил скорость для объезда ранее съехавшего с обочины в кювет грузовика.

«Водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте», — сказано в заявлении.

Уточняется, что движение в сторону Красноярска ограничено.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трёх машин на 336-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в районе села Шубёнка в Алтайском крае.