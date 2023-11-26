МО: силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России сообщили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Утром средства ПВО уничтожили ещё девять украинских БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.