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Тело пенсионерки обнаружили в одной из московских квартир после пожара

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В одной из московских квартир после пожара обнаружили труп женщины в ванной, заявили в столичной прокуратуре.

«В квартире жилого дома на улице Кировоградская произошел пожар, после тушения которого в ванной комнате обнаружено тело женщины 1934 года рождения», — говорится в заявлении.

Причину смерти пенсионерки установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Ранее четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Люберцах Московской области.

Также трое детей погибли при пожаре в Тюменской области.

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