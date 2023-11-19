Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщили в МЧС России.

«Загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже», — говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники МЧС спасли два человека, ещё двух эвакуировали. Трое россиян получили травмы.

Ранее стало известно, что женщина и её двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в подмосковном Подольске.

До этого четверо детей погибли в результате возгорания в доме в Мордовии.