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Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

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Трое детей погибли при пожаре в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщили в МЧС России.

«Загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже», — говорится в заявлении ведомства.

Сотрудники МЧС спасли два человека, ещё двух эвакуировали. Трое россиян получили травмы. 

Ранее стало известно, что женщина и её двухлетняя дочь погибли в результате пожара в гараже в подмосковном Подольске.

До этого четверо детей погибли в результате возгорания в доме в Мордовии.

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